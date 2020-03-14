محافظ ذي قار يقرر تعطيل الدوام وفرض حظر للتجوال لثلاثة ايام

قرر محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر، السبت، تعطيل الدوام وفرض حظر للتجوال لمدة ثلاثة ايام.
وقال مكتب المحافظ في بيان، إن "محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر قرر تعطيل كافة مؤسسات الدولة لمدة ثلاثة أيام وحظر تجوال شامل في محافظة ذي قار لمدة ثلاثة ايام ايضا".
وأضاف أن هذا الامر يأتي "عقب تسجيل حالة اصابة ثانية واحتمال وجود اصابات اخرى نتيجة ملامسة المصاب"، مشيراً الى "استثناء الكوادر والمؤسسات الصحية من التعطيل".
واعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد وذي قار وكربلاء.
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