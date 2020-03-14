استشهاد ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي في سامراء

أعلن قاطع عمليات سامراء في الحشد الشعبي، السبت، عن استشهاد ثلاثة عنصار من مقاتليه قرب تحويلة جسر تكريت.

ونقل بيان لقاطع العمليات إن "قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي اللواء 314 يزف ثلاثة شهداء في جزيرة سامراء زورة حاوي الحويش قرب تحويلة جسر تكريت"، مشيرا الى أن الشهداء من محافظات النجف وكربلاء وواسط".

وأضاف البيان، أن "عملية كبيرة تجري الآن لمطاردة براثن عصابات داعش ومحاصرة زورة حاوي الحويش وتطويقها وتطهيرها بالكامل".