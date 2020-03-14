محافظ النجف: سنفرض حظراً على التجوال في حال اضطرارنا لذلك

أكد محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، أن المحافظة ستفرض "تجربة" حظر على التجوال في حال اضطرارها لذلك، للوقاية من انتشار فايروس كورونا، واصفاً الفايروس بأنه "عدو مرعب"، فيما دعا الحكومة الاتحادية إلى توفير التخصيصات المالية للمحافظة وإغلاق المنافذ الحدودية.

وقال الياسري في كلمة له، إن "العدو مخيف ومجهول ومرعب لذلك يجب أن نحتاط، وإن الغرض من منع التجمعات هو مصلحة المواطن"، مضيفاً أن تسجيل حالة وفاة بسبب كورونا يوم أمس "مؤشر خطير، وندعو الجميع إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وخلية الأزمة في المحافظة".

وأشار الياسري، إلى أن "صحة المواطن النجفي أهم بكثير من أي شي آخر"، ماضياً إلى القول "لا نريد إغلاق الحياة بالكامل، لكن إذا إضطررنا فسوف نمارس تجربة لفرض حظر التجوال في المحافظة".

ودعا الياسري الحكومة الاتحادية إلى "توفير جميع المستلزمات الصحية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة للمحافظة"، كذلك دعا الحكومة إلى "غلق المنافذ البرية بشكل تام، باستثناء العراقيين العائدين بعد إتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة".