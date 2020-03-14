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إعتقال صاحب المرآب الذي احتوى منصات الصواريخ المُطلقة على معسكر التاجي


أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، القبض على صاحب المرآب الذي احتوى منصات الصورايخ التي اطلقت على معسكر التاجي شمالي بغداد.

وقالت القيادة في بيان إنه تم "القبض على صاحب الكراج في منطقة ابو عظام الذي انطلقت منه الصواريخ".

وأكدت القيادة، احالة "جميع منتسبي نقطة التفتيش القريية من المرآب إلى التحقيق".

وكان مصدر في الشرطة افاد، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية عثرت في منطقة "أم العظام" شمالي بغداد، على المنصات التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه معسكر التاجي.

يشار الى أن في وقت سابق من اليوم السبت، سقط نحو 11 صاروخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمال بغداد.

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