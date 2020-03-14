النزاهة تحقق في "مخالفات" بعقد التأمين الصحي لوزارة التربية منها استقطاعات "اجبارية" من الرواتب

كشف مصدر في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن فتح تحقيق بشأن "مخالفات" بعقد التأمين الصحي لوزارة التربية منها استقطاعات "إجبارية" من رواتب الموظفين.

وقال المصدر إن "العديد من الشكاوى وردت إلى هيئة النزاهة حول وجود مخالفات في عقد التأمين الصحي بوزارة التربية منها إجبار الموظفين في الوزارة بفرض استقطاعات إجبارية على رواتبهم"، مبيناً أن "دائرة التحقيقات في الهيئة باشرت بالتحقيق في الأمر".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التأمين الصحي في جميع المؤسسات الرسمية هو اختياري وليس إجبارياً"، مشدداً على ضرورة "محاسبة المتورطين اذا ثبتت صحة هذه الشكاوى".