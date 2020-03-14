وزارة الزراعة تؤكد ايقاف زحف اسراب الجراد باتجاه المساحات الزراعية

أكدت وزارة الزراعة، السبت، ايقاف زحف اسراب الجراد باتجاه المساحات الزراعية، مشيرة الى عدم وجود اضرار في المحاصيل، نوهت الى ان لديها كل المعدات والكوادر البشرية للحد من الجراد الصحراوي الذي قدم الى العراق لاول مرة منذ سنين.

وقالت الوزارة في بيان "جهودها الأستثنائية تتواصل في مكافحة أسراب الجراد الصحراوي القادم من الدول المجاورة"،

مؤكدة أن "الوزارة منذ قرابة الشهر وهي تواصل برامجها الوقائية من خلال فرق المكافحة التابعة الى دائرة وقاية المزروعات احدى تشكيلات وزارة الزراعة وبتعاون مباشر مع اقسام وقاية المزروعات في مديريات الزراعة في محافظات البصرة والمثنى و ذي قار، فضلا عن الجهات الساندة من الاتحاد العام الجمعيات الفلاحية وقوات الحدود".

وأكدت الوزارة، "على تمكنها وبجهود متواصلة من ايقاف زحف هذه الاسراب من الجراد الى داخل الحدود العراقية ومنع وصولها الى المساحات الزراعية وحصرها عند مقتربات الحدود من اجل عدم أعطاء الفرصة لها بالأستقرار والتكاثر، وكانت جهود هذه الفرق ناجحة على مدى الايام الماضية، ومازالت تواصل جهودها في هذا الاتجاه، سيما وأن الرياح والأمطار تتحكم في حركة أسراب الجراد تارة ايجابا وتارة سلبا"،

مبينأ أن "فرق التحري والرصد تتابع عن كثب حركة الجراد من أجل أن لا يصل الى المساحات الزراعية، حيث أنحسر تواجده عند حدود محافظتي البصرة و ذي قار واتجه الى حدود محافظة المثنى ومقترباتها وهي تحت انظار فرق الرصد والتحري".

وأوضحت، أن "أعداد محدودة من الجراد الصحراوي وحسب حركة الرياح أتجهت الى حدود محافظة الديوانية مساء امس وتم رصدها ومتابعتها"، مؤكدة "اتخاذ دائرة وقاية المزروعات اجراءات اضافية من خلال تعزيز فرق المكافحة في المحافظة بأضافة فرق جديدة بكامل مستلزماتها من محافظتي بغداد والنجف الاشرف والتي وصلت فجر اليوم الى المحافظة وبدأت تقوم بمهام المكافحة من اجل الحد من تحركات اعداد من الجراد رغم محدوديتها وقلة تأثيرها على المحاصيل الزراعية بغية القضاء عليها وعدم وصولها الى الاراضي الزراعية".

وتابعت أنها "منذ قدوم الجراد الى حدود المحافظات المستهدفة وهي تواصل عملها دون ان تسمح لاسراب الجراد بالوصول الى الاراضي الزراعية"، مؤكدأ بأنه "لا توجد اضرار في المحاصيل الزراعية تستحق الذكر حتى الساعة وهذا يشير الى نجاح الوزارة في خططها الاستباقية في مكافحة الجراد الصحراوي القادم من خارج الحدود".

ودعت الوزارة، "الفلاحين والمزارعين الى مواصلة الرصد والمتابعة لأي اسراب من الجراد تقترب من مزارعهم واخبار فرق المكافحة من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة"، مؤكدة للجميع بأن "لديها أستحضاراتها متكاملة من مبيدات وكوادر بشرية للحد من الجراد الصحراوي الذي قدم الى العراق لاول مرة منذ سنين".