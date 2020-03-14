العثور على منصات إطلاق الصواريخ باتجاه معسكر التاجي

أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن القوات الأمنية عثرت في منطقة "أم العظام" شمالي بغداد، على المنصات التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه معسكر التاجي.

وأضاف المصدر ، أن "القوات الأمنية عثرت على 23 صاروخاً داخل المنصات لم يتم إطلاقها".

وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن 11 صاروخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي شمال بغداد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، سقوط جريحين من قيادة الدفاع الجوي في حصيلة أولية للقصف الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي.