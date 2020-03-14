صحة الرصافة: تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا

أعلن مدير عام صحة الرصافة في بغداد عبد الغني الساعدي، السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا لامرأتين إحداهما عائدة من إيران قبل أسبوعين، مشيراً إلى أن حالتيهما الصحية مستقرة.

وقال الساعدي في بيان إن "مستشفى الزعفرانية استقبلت حالة مرضية لامرأة تعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة وضيق التنفس من أهالي المنطقة وكان لها تاريخ ملامسة مع شقيقة لها وافدة من إيران"،

مبيناً أنه "تم إجراء الفحوصات المختبرية لها لتظهر النتائج موجبة تؤكد إصابتها بالفايروس وتم نقلها الى مستشفى ابن الخطيب لإكمال علاجها، وحالتها الصحية العامة جيدة".

وأوضح الساعدي، أن "الحالة الثانية لامرأة تبلغ من العمر 72 عاماً من أهالي البياع راجعت مستشفى الكندي لغرض إجراء عملية جراحية، وعند إجراء الفحص في العيادة الاستشارية وجد بأنها تعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة مع رشح وسعال بسيط وعند الاستفسار منها تبين أنها عائدة من إيران قبل اسبوعين".

ولفت إلى أنه "بعد إجراء الفحوصات المختبرية ظهرت النتائج موجبة تؤكد إصابتها بالفايروس علما بأنها تعاني أيضاً من ارتفاع ضغط الدم والسكري"، مبيناً أنه "تم نقلها إلى مستشفى ابن الخطيب وهي بحالة صحية مستقرة وتم المباشرة بعلاجها".

وتابع، أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حول التعامل الصحي مع الملامسين لهم من عوائلهم من خلال اجراءات الحجر والاستضافة الطبية في مستشفى ابن الخطيب".

ولفت إلى أنه "بعد تسجيل الاصابتين الجديدتين يصبح العدد التراكمي الكلي للحالات التي شخصت في الرصافة 14 حالة تماثل منهم 8 حالات للشفاء واخرجوا، ومتبقي 6 حالات"، مشيرا الى ان "الحالات الست المتبقية بينهم ثلاث حالات يتماثلون للشفاء وبإشراف كوادر متميزة وكفوءة من ملاكاتنا العاملة في المستشفى"