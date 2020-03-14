الأخبار

واسط تسجل أول حالة وفاة بفايروس كورونا


أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفايروس كورونا لمصاب مسن "كان يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي".

وقالت الدائرة، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية، إنه تم "تسجيل حالة وفاة لمصاب مسن بفايروس كورونا من أهالي ناحية شيخ سعد دخل مع زوجته المصابة ايضاً الى المستشفى بعد ان عادا مؤخرا من إيران".

وأضافت الدائرة، أن "المصاب كان يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي وهو ما سبب تدهور حالته الصحية ووفاته رغم الإجراءات الطبية".

وكانت دائرة صحة واسط أعلنت، مساء أمس الجمعة، عن تسجيل اصابتين بفايروس كورونا لرجل وزوجته عائدين من إيران.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الداخلية: القبض على متهمين اعترفا باختطاف طفل ومساومة ذويه في بغداد
وزارة الزراعة تؤكد ايقاف زحف اسراب الجراد باتجاه المساحات الزراعية
العثور على منصات إطلاق الصواريخ باتجاه معسكر التاجي
العمليات المشتركة تعلن الحصيلة الأولية لقصف معسكر التاجي
صحة الرصافة: تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا
مصدر: سقوط 11 صاروخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي
واسط تسجل أول حالة وفاة بفايروس كورونا
ديالى تعلن خلوها من الاصابات بكورونا بعد شفاء الحالة الثالثة
وزارة الاتصالات تصدر بيانا بشأن زيادة سعات الانترنت وتخفيض الاسعار
شرطة ميسان تعلن الإطاحة بـ"تشكيل عصابي" يروم السطو على محال لبيع المصوغات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك