واسط تسجل أول حالة وفاة بفايروس كورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفايروس كورونا لمصاب مسن "كان يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي".

وقالت الدائرة، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية، إنه تم "تسجيل حالة وفاة لمصاب مسن بفايروس كورونا من أهالي ناحية شيخ سعد دخل مع زوجته المصابة ايضاً الى المستشفى بعد ان عادا مؤخرا من إيران".

وأضافت الدائرة، أن "المصاب كان يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي وهو ما سبب تدهور حالته الصحية ووفاته رغم الإجراءات الطبية".

وكانت دائرة صحة واسط أعلنت، مساء أمس الجمعة، عن تسجيل اصابتين بفايروس كورونا لرجل وزوجته عائدين من إيران.