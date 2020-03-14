وزارة الاتصالات تصدر بيانا بشأن زيادة سعات الانترنت وتخفيض الاسعار

أعلنت وزارة الاتصالات، السبت، عن مصادقة وزيرها نعيم ثجيل الربيعي على قرارات مجلس ادارة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية الخاصة بزيادة سعات الانترنت وتخفيضها لمدة شهر اعتبارا من اليوم.

وقالت الوزارة في بيان، "بالنظر للظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق والعالم اجمع بسبب تفشي وباء فايروس كورونا صادق نعيم ثجيل يسر الربيعي على قرارات مجلس ادارة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الجلسة الاستثنائية المنعقدة يوم السبت المصادف 14/3/2020".

وأضافت الوزارة، أن "القرارات جاءت متطابقة مع مقررات اللجنة المشكلة بالامر الديواني (55) في دعم العملية التربوية من خلال المنصات التعليمية الخاصة بوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وبشكل مجاني وبما يضمن من وصول المواد التدريسية والتعليمية لكافة طلبتنا الاعزاء وايمانا من حرص وزير الاتصالات ووزارة الاتصالات على دعم العملية التربوية في بلدنا الحبيب".

وأضافت الوزارة، انها "ستقوم بزيادة سعات الانترنت المحلية والدولية قدر الامكان مع تخفيض باسعار هذه السعات بنسبة 50‎%‎ بالنسبة للسعات المحلية و25‎%‎ بالنسبة للسعات الدولية ولمدة شهر اعتبارا من 14/3/2020 ولغاية 14/4/2020 قابلة للتمديد وحسب الظروف الحالية لبلدنا الحبيب".