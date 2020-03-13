شرطة ميسان تعلن الإطاحة بـ"تشكيل عصابي" يروم السطو على محال لبيع المصوغات

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، الجمعة، عن إلقاء القبض على "تشكيل عصابي" أحد أفرادها أمرأة كان يروم السطو على محال لبيع المصوغات في العمارة.

وذكرت المديرية في بيان أن "قسم شرطة حطين احد أقسامها ، وبعد توفر معلومات دقيقة تفيد بوجود مجموعة مسلحة تروم السطو المسلح على محال بيع المخشلات الذهبية، شكلت قوة أمنية و بإشراف مدير القسم لمتابعة وإلقاء القبض على المرأة التي اعترفت بذلك صدقت اقوالها قضائياً بارتكابها مع بقية أفراد العصابة عمليات السطو المسلح والسرقات".

وأضافت "أنها ضبطت بحوزة العصابة سلاح ناري نوع مسدس عدد( ٢ )، رمانة عدد ( ٢)"، مؤكدة "أنها اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية أصولياً وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".