المجلس الأعلى يطالب باتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة وسلامة القوات المسلحة

طالب المجلس الأعلى الإسلامي، الجمعة، الحكومة باتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة وسلامة القوات المسلحة، واصفاً الهجوم على المقرات يوم امس بـ"العدوان الجبان".

وقال المجلس في بيا "تعرضت قواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي فجر اليوم الى عدوان سافر شنته الطائرات الأمريكية على عدد من المعسكرات والقواعد والمنشآت الحيوية في مناطق عدة من البلاد مما اسفر عن استشهاد وجرح العديد من منتسبي قواتنا المسلحة".

وأضاف "نحن اذ نستنكر بشدة هذا العدوان السافر الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق الوطنية، نطالب الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تحفظ سيادة البلاد وحرمة أراضي الوطن وامن وسلامة قواتنا المسلحة".

واعتبر المجلس الاعلى أن "هذا العدوان الجبان يأتي في الوقت الذي يتصدى فيه ابناء جيشنا وحشدنا لفلول داعش الذين يحاولون استعادة بعض نفوذهم ونشاطهم الإرهابي في عدة مناطق من البلاد".