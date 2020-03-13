الخارجية: قيام القوات الأميركية بقصف مقرّات حكومية عراقية عمل عدائي

اعتبرت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، قيام القوات الأميركية بقصف مقرّات حكومية عراقيّة عملا عدائيا، مؤكدة أن العراق سيتوجّه بالشكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان ، إن "قيام القوات الأميركية بقصف مقرّات حكومية عراقـيّة عمل عدائيّ، وخرق للسيادة".

وأضاف أن "القصف الأميركي لمقرات حكوميّة أمنيّة، ومدنيّة يُقوِّض جُهُود مكافحة الإرهاب، ويُخِلّ بالاتفاق بين العراق والتحالف الدوليّ"، مشيراً الى أن "سيتوجّه العراق بالشكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بشأن اعتداء القوات الأميركيّة على مقرّات حكوميّة".

وتعرض الليلة الماضية مطار كربلاء (قيد الانشاء) الى قصف اميركي غادر اضافة الى عدد من مقار الحشد الشعبي في المحافظة وصلاح الدين والانبار.

وأعلنت وزارة الدفاع الامريكية عن تنفيذها ليلة امس، ضربات جوية "دقيقة" في مناطق ب‍العراق ضد فصائل تابعة للحشد الشعبي حملتها المسؤولية عن هجوم صاروخي الأربعاء أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني.