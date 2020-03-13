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البدء بجمع تواقيع نيابية لعقد جلسة طارئة حول القصف الامريكي


كشف عضو مجلس النواب جمال فاخر، الجمعة، عن البدء بجمع تواقيع لاعضاء المجلس تطالب بعقد جلسة طارئة واتخاذ موقف حازم وواضح تجاه "الخروقات الامريكية لسيادة العراق".

وقال فاخر في حديث صحفي إن "الصمت على الخروقات الامريكية سابقا والاكتفاء بالتنديد والاستنكار وعدم اتخاذ الحكومة لموقف واضح وحازم حينها جعل الشيطان الاكبر يتمادى في طغيانه واستكباره واستهتاره وصولا الى استهداف شامل وواسع لمقرات الحشد الشعبي والجيش بعد ان تجرأ سابقا على استهداف قيادات النصر"، مشيرا الى ان "استمرار الصمت والخروج بمواقف خجولة سيجعل امريكا تتمادى اكثر وسيكون الضرر اكبر".

واضاف فاخر، ان "الواجب الوطني يستوجب وقفة جادة من مجلس النواب وعقد جلسة طارئة للخروج بقرار واضح وشامل لكل الاصوات الوطنية تجاه تلك الخروقات وهو ما سنسعى له من خلال جمع تواقيع لعقد جلسة طارئة ومناقشة تلك الخروقات"،

مشددا على ان "وزارة الخارجية والرئاسات مطالبة بموقف اشد من البيانات والاستنكار وان يكون هنالك قرار وطني في التحرك دوليا لدى المنظمات المختصة لردع هذا العدوان بشتى الطرق التي كفلتها الاعراف الدولية".

ونفذت طائرات امريكية ليلة امس، ضربات جوية في مناطق ب ‍‍العراق ضد مقار تابعة للحشد الشعبي والجيش والشرطة العراقية تسفرت عن سقوط ضحايا، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف الأربعاء قاعدة عسكرية في التاجي شمالي بغداد أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني.

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