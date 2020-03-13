الاستخبارات والامن تلقي القبض على عناصر ارهابية في السليمانية

أعلنت مديرية الاستخبارات والامن العسكرية، الجدمعة، عن القاء القبض على عناصر ارهابية في السليمانية.

وقالت المديرية في بيان "لملاحقة العناصر الارهابية المطلوبة للقضاء، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالاشتراك مع مديرية اسايش السليمانية من القاء القبض على (٦) عناصر ينتمون إلى عصابات داعش الارهابية".

وأضافت، أن "العناصر صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لتورطهم بعمليات ارهابية عديدة"، لافتة الى أن "الإعتقال جاء من خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من محافظة السليمانية".