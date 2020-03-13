العتبة الحسينية تقرر رفع دعوى دولية بشأن استهداف مطار كربلاء من قبل الطيران الامريكي الغادر

قررت العتبة الحسينية، الجمعة، رفع دعوى لدى المحاكم الدولية بشأن استهداف أميركا مطار كربلاء.

ونقلت الوكالة الرسمية عن العتبة الحسينية قولها، انها "قررت رفع دعوى لدى المحاكم الدولية بشأن استهداف أميركا مطار كربلاء".

وتعرض الليلة الماضية مطار كربلاء (قيد الانشاء) الى قصف اميركي غادر اضافة الى عدد من مقار الحشد الشعبي في المحافظة وصلاح الدين والانبار، ردا على استهداف القوات الاميركية في معسكر التاجي الاربعاء الماضي بعشرة صورايخ، ما تسبب بمقتل امريكيين اثنين وبريطاني.