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الاعلام الامني ينشر صوراً لآثار القصف الامريكي الغادر


نشرت خلية الاعلام الامني، الجمعة، صوراً تظهر آثار القصف الامريكي الغادر الذي استهدف مقارا عسكرية في مناطق متفرقة من البلاد امس.

واصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، بيانا بشأن القصف الاميركي الغادر الذي استهدف قطعات عسكرية عراقية، معلنة حصيلة ضحايا هذا القصف الذي عدته انتهاكا لمبدأ الشراكة مع التحالف الدولي.

وذكرت العمليات المشتركة، أن العراق تعرض الى اعتداء سافر من طائرات امريكية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي والحشد الشعبي، مشيرة الى أن القصف الأمريكي اسفر عن استشهاد ثلاثة مقاتلين وأربعة جرحى من مغاوير الفرقة التاسعة عشرة واثنان منهم بحالة حرجة، فضلا عن سقوط خمسة جرحى من مقاتلي لواء ٤٦ بهيئة الحشد الشعبي.

 

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