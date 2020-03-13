العراق يمنع دخول القادمين من قطر وألمانيا والزيارات الدينية والتنقل بين المحافظات

قررت الحكومة العراقية إضافة القادمين من قطر وألمانيا إلى قائمة منع الدخول في إطار إجراءات ردع فيروس كورونا، كما حظرت الزيارات الدينية والتنقل بين المحافظات.

وأفادت وزارة الصحة اليوم الجمعة، بأنها اتخذت عدة قرارات في إطار مكافحة الفيروس، بينها "منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة في شهر رجب وحسب الموقف الوبائي"، و"التنقل بين المحافظات ابتداء من يوم الأحد 15 مارس وحتى 25 مارس 2020 باستثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري وتنقل الموظفين".

كما قررت الوزارة إيقاف دخول كل الوافدين غير العراقيين من قطر وألمانيا، ليتم استثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه "على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية منع إيفاد موظفيها بالوقت الحاضر وخاصة إلى الدول التي تفشى فيها الفيروس.

وجددت وزارة الصحة قرارها بمنع كل التجمعات، فيما أعادت فتح المطاعم لخدمة التوصيل المنزلي فقط.

وسجلت في العراق 83 إصابة بفيروس كورونا، و8 وفيات.