صحة الرصافة ببغداد: تماثل ثلاث حالات جديدة للشفاء من فيروس كورونا

اعلن مديرية صحة بغداد / الرصافة، اليوم الجمعة، عن تماثل ثلاث حالات جديدة للشفاء من فيروس كورونا ليصبح العدد الكلي للمتشافين ثمان حالات في جانب الرصافة، فيما اشارت الى تشخيص حالة جديدة اليوم بالفيروس ليرتفع العدد الكلي للمصابين الى 12 حالة.

وقال مدير الدائرة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي، في بيان ان "مجموع الاصابات ب‍فيروس كورونا التي شخصت في جانب الرصافة من بغداد اصبحت 12 حالة بعد تشخيص حالة جديدة اليوم لأحدى مراجعات مستشفى الكندي لأمراه بعمر 45 عاما".

واضاف ان "ثلاث حالات جديدة من المصابين ب‍فيروس كورونا تماثلت للشفاء لرجلين وامرأة ثلاثتهم تتراوح اعمارهم مابين 60 الى 65 عاما وتم اخراجهم من الحجر الصحي في مستشفى ابن الخطيب"، مبينا ان "العدد الكلي اصبح للمتشافين من الفيروس في جانب الرصافة 8 حالات بعد شفاء اربع حالات يوم امس وقبلها حالة واحدة".

واوضح الساعدي ان "هناك ثلاث حالات اخرى اظهرت نتائج الفحوصات عليهم عدم وجود الفيروس بعد خضوعهم للعلاج طيلة الفترة السابقة وسيتم اعادة الفحوصات لهم مرة اخرى خلال 24 ساعة المقبلة ليتم التأكيد بشكل نهائي خلوهم من الفيروس وتماثلهم للشفاء واخراجهم بوقت لاحق".

واكد الساعدي ان "الحالات التي اكتسبت الشفاء التام هو نتيجة الجهد المستمر والمتابعة من قبل كوادر صحة الرصافة في مستشفى ابن الخطيب وتوفير كافة المستلزمات العلاجية والوقائية والخدمات الفندقية لهم "، لافتا الى "استمرار ملاكات صحة الرصافة باستنفارها والمتابعة المستمرة على مدار الساعة تحسبا لأي طارئ".

ودعا الساعدي المواطنين الى "مراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال الشعور او ظهور اي من اعراض فيروس كورونا بأسرع وقت للتأكد من الاصابة في حال وجودها وتجنيب الاخرين نقل العدوى اليهم".