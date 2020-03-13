وزير الخارجية يوجه باستدعاء السفيرين الامريكي والبريطاني لدى بغداد

وجّه وزير الخارجية محمد الحكيم، اليوم الجمعة، بأستدعاء سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى بغداد، على خلفية القصف الامريكي الذي استهدف أمس مقارا عسكرية عراقية.

وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان إن وزير الخارجية عقد، اليوم، اجتماعا طارئا حضر فيه وكلاء الوزارة ومستشاروها، لتدارس الاجراءات بشأن الاعتداء الاميركي الأخير.

وأوضح أن الوزير وجّه بأستدعاء سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى بغداد.

ونفذت طائرات امريكية ليلة امس، ضربات جوية غادرة في مناطق ب‍ ‍‍العراق ضد مقار تابعة للحشد الشعبي والجيش والشرطة العراقية تسفرت عن سقوط ضحايا، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف الأربعاء قاعدة عسكرية في التاجي شمالي بغداد أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني.