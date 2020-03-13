القضاء التركي يصدر أحكاما بسجن اربعة من أقرباء الارهابي المقبور ابو بكر البغدادي

أصدر القضاء التركي، ( مساء الخميس )، أحكاما بسجن اربعة من أقرباء زعيم تنظيم "داعش" السابق، الارهابي المقبور أبو بكر البغدادي، الذي أعلنت الولايات المتحدة عن قتله في تشرين الاول الماضي.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن محكمة بولاية قرشهير قررت سجن المدانين الـ4 لمدة 6 سنوات و3 أشهر بتهمة "الانتساب إلى تنظيم إرهابي".

وفي جلسة الاستماع سألت المحكمة المتهمين، حسب الوكالة، عن صور وفيديوهات أعضاء التنظيم التي وجدت على هواتفهم.

ونفى اثنان من المتهمين صلتهما بالبغدادي وأقر الآخران بقرابتهما له، لكنهم جميعا أنكروا تهمة "الانتساب للتنظيم الإرهابي".

وضمت لائحة الاتهام من قبل الادعاء العام إفادات شهود، وصورا عثر عليها بهواتف المتهمين يظهر بعضها جثث مسلحين وأخرى تحتوي على دعاية للتنظيم الإرهابي، وبناء على ذلك، قضت المحكمة، وفق "الأناضول"، بحكمها المتقدم بحق المدانين.

وأفادت السلطات التركية، يوم 16 تشرين الثاني 2019، بتوقيف 25 شخصا من أقارب البغدادي بعملية أمنية شملت 4 ولايات مختلفة في البلاد.