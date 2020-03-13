ادارة جامع براثا تعلن تجميد اقامة صلاة الجمعة لحين رفع البلاء الذي يمر بابناء شعبنا الكريم

بالنظر للاوضاع الصحية وواجبات الوقاية التي يمر بها بلدنا العزيز ووفقاً لتوجيهات المرجعية الدينية بضرورة العمل بتوصيات الجهات المعنية بإدارة شؤون الوقاية الصحية لذا تقرر تجميد اقامة صلاة الجمعة في جامع براثا لحين رفع البلاء الذي يمر بابناء شعبنا الكريم،

علما بأن ادارة الجامع بالتعاون مع الجهات الصحية في الكاظمية قد قامت بتعفير شامل لاماكن تردد المصلين في وقت سابق من هذا الاسبوع.

ونوهت ادارة الجامع الى ان سماحة الشيخ الصغير سيوجه كلمتين متلفزتين بدلا من خطبتي الصلاة، كما ونؤكد ان ملتقى براثا الفكري مستمر في عقد محاضراته الاسبوعية.