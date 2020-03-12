القبض على أربعة "دواعش" في الموصل أحدهم كان في "جيش أعماق"

أعلن إعلام وزارة الداخلية، الخميس، إلقاء القبض على أربعة عناصر في تنظيم "داعش" الارهابي في الجانب الأيمن لمدينة الموصل أحدهم كان ارهابيا في ما يسمى بـ"جيش أعماق".

وقال إعلام الوزارة في بيان ، إن "مديرية شرطة الحدباء التابعة ل‍قيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين، ألقت القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية في عدد من مناطق وأحياء الجانب الأيمن لمدينة الموصل"

وأوضح البيان، أن "أحدهم كان يعمل مقاتلاً في ما يسمى بجيش أعماق والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى بفرقة نهاوند القتالية خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".