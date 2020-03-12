صحة الرصافة ببغداد تعلن تماثل اربع اصابات بفيروس كورونا للشفاء

اعلن مدير عام صحة بغداد/ الرصافة، اليوم الخميس، عن تماثل اربع حالات مصابة بفيروس كورونا للشفاء، مشيرا الى اخراجهم بعد اعادة الفحوصات ولعدة مرات.

وقال الدكتور عبد الغني الساعدي، في بيان ان "الحالات الاربع هي لعراقيين قدموا من ايران وبدت عليهم اعراض الفيروس وتم اجراء الفحوصات لهم وثبت اصابتهم بفيروس كورونا لثلاث رجال وامرأة".

واضاف انه "تم البدأ معهم بالعلاج في حينها في مستشفى ابن الخطيب وتخصيص كادر طبي وصحي خاص للعزل لهم وفق اللوائح والتعليمات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لحين تماثلهم للشفاء".

واوضح الساعدي ان "صحة الرصافة اعادت الفحوصات المختبرية لهم ولعدة مرات للتأكد من اكتسابهم الشفاء التام من فيروس كورونا وجاءت النتائج جميعها سالبة تؤكد شفائهم وخلوهم من المرض".

وتابع انه "تم اخراج الحالات التي تلقت الشفاء واستلامهم من قبل ذويهم بشكل رسمي مع التأكيد عليهم على ضرورة الالتزام بالطرق الصحية للوقاية من الفيروس حفاضا على سلامتهم".

واشار الساعدي الى ان "عملية اكتسابهم الشفاء تأتي للجهود الكبيرة التي بذلها الكوادر الصحية والطبية والاخرى الساندة للحرص على سلامة المرضى واعطائهم العلاج لحين تماثلهم للشفاء في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها البلد".

واكد ان "ملاكات صحة الرصافة حريصة على بذل كافة الجهود حرصا على سلامه المرضى واتخذت كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".