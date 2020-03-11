كربلاء تعلن شفاء المصابة الأولى من فايروس كورونا

اعلنت محافظة كربلاء، الاربعاء، عن شفاء المصابة الأولى من فايروس كورونا.

وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي في بيان انه "تم اليوم الاربعاء شفاء المريضة فاطمة وهي الحالة الاولى التي اصيبت بفايروس كورونا".

وقدم الخطابي شكره لـ"الكوادر الطبية والتمريضية الذين نذروا انفسهم في سبيل صحة وسلامة المواطنين".

وأعلن الناطق باسم خلية الازمة في محافظة كربلاء محمد الوكيل، الجمعة الماضي، عن تسجيل اصابة جديدة بـ "فيروس كورونا" في المحافظة.