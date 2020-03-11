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نائب: اللجنة المشكلة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء ستحسم عملها قبل نهاية المدة الدستورية


أكد النائب ستار الجابري، الأربعاء، ان اللجنة المشكلة من القوى الشيعية لاختيار مرشح رئاسة الوزراء ستعمل على حسم اسم المرشح قبل نهاية الفترة المحددة دستوريا الاسبوع المقبل، مشدداً على ان الشخصية التي سيتم تقديمها ستكون ملزمة بتطبيق خارطة الطريق التي وضعت لها.

وقال الجابري في حديث صحفي  إن "جميع الاطراف السياسية تتحمل المسؤولية عن تأخر حسم ملف اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة"،

مبيناً ان "البلد يمر بأزمات عديدة اقتصادياً وصحياً وسياسياً ولا خيار أمام القوى السياسية الا الإسراع بحسم هذا الملف ضمن المواصفات التي اشترطها الجمهور وطالبت بها المرجعية".

وأضاف أن "الشخصية التي سيتم ترشحيها ينبغي ان تكون غير جدلية ومقبولة وتستطيع العبور بالبلد الى بر الامان وان تلتزم بخارطة الطريق التي وضعت لها باجراء الانتخابات المبكرة وحفظ هيبة وسيادة الدولة واكمال الاجراءات المتعلقة بالانتخابات"،

لافتاً الى ان "اللجنة التي شكلت من القوى الشيعية ستعمل على طرح عدة اسماء يتم من خلالها اختيار اسم واحد ويقدم كمرشح لرئاسة الوزراء قبل نهاية المدة المحددة الاسبوع المقبل".

 

واكد الجابري، ان "هنالك اجتماعات مستمرة ومكثفة لحسم الملف، بغية تجاوز المرحلة وانهاء حالة التشظي".

 

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نائب: اللجنة المشكلة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء ستحسم عملها قبل نهاية المدة الدستورية
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