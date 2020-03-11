مكتب القائد العام: غدا سيتم اعادة فتح شارع الزيتون باتجاه ساحة الاحتفالات وبالعكس

اعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، الاربعاء، عن اعادة فتح شارع الزيتون باتجاه ساحة الاحتفالات وبالعكس اعتبارا من يوم غد الخميس.

وقال البياتي في حديث صحفي انه "سيتم رفع الكتل الكونكريتية وغدا سيفتح شارع الزيتون لفك الاختناقات المرورية".

واضاف ان اعادة فتح الشارع سيكون من معرض بغداد الدولي ذهابا وايابا باتجاه ساحة الاحتفالات الى مجسر الكندي وصولا الى ساحة النسور".