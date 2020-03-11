الجنائية المركزية: السجن ٦ سنوات لثلاثة أطباء قدموا مساعدة طبية لعصابات داعش الارهابية

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاربعاء، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات لثلاثة اطباء قاموا بمعالجة مصابي "داعش" في بيجي.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان إن "المدانين اعترفوا في مرحلة التحقيق الاولي والابتدائي بانهم اطباء وعملوا مع عصابات داعش الارهابي في معالجة الارهابيين في احد المنازل في بيجي".
وأضاف أن "المحكمة وجدت الادلة كافية للحكم عليهم بالسجن لمدة ست سنوات وفقا لاحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
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