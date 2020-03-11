وزير الداخلية يشرف على حملة تعفير عدد من المؤسسات الحكومية

اشرف وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الأربعاء، على حملة مديرية الدفاع المدني لتعفير عدد من المؤسسات الحكومية.

ونقل بيان صدر، اليوم، عن وزير الداخلية تأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ، مشدداً على أن تشمل هذه الحملة جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأثنى وزير الداخلية على عمل فرق الدفاع المدني وجهودهم الوقائية المتميزة ، موجهاً باستمرار حملات التعفير والتعقيم للوقاية من أية فيروسات وأمراض وبائية.

كما نبه الياسري إلى ضرورة إلتزام جميع المواطنين بالإرشادات والنصائح التوعوية ، مشيراً إلى وجوب اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحفاظ على السلامة العامة.



