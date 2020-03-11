سقوط رجل في فتحة للصرف الصحي بكربلاء والدفاع المدني يتدخل

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن رجلا سقط في فتحة للصرف الصحي بكربلاء، مشيرة الى ان الدفاع المدني تدخل لانقاذه.

وقال المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ رجل سقط في فتحة للصرف الصحي بمحافظة كربلاء منطقة عون من خلال انزل منتسب للدفاع المدني مجهز بوسائل حماية واجهزة تنفس لتجنب الاختناق بغاز الميثان الخانق داخل الفتحة ثم اخراج الرجل وهو يتلفظ اخر انفاسه".

واضاف انه "تم اجراء الأسعافات الاولية وعمليات الأنعاش ثم نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج فيها ومرافقته من قبل رجال الدفاع المدني لحين التأكد من زوال الخطر عن حياته".





