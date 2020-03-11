سبع كتل شيعية تجتمع مع صالح بشأن رئاسة الوزراء: عبد المهدي أولا وأخيرا

كشف قيادي كردي، عن اجتماع مرتقب لسبع كتل شيعية مع رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن أزمة رئاسة الوزراء، فيما أكد أن رئيس الوزراء المستقيل سيكون الخيار الأول والأخير.

وقال القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان في تصريحات متلفزة إن “لجنة سباعية مكونة من ابرز 7 كتل شيعية ستعقد اجتماعا مع رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن قضية رئاسة الوزراء”، مبينا أن “عبد المهدي سيكون الخيار الأول والأخير في هذا الاجتماع”.

وأضاف باجلان، أن “عبد المهدي يعتبر حاليا هو الاوفر حظا من بين المرشحين المطروحين لرئاسة الوزراء”، لافتا إلى أن “كل الكتل تدعم الابقاء على عبد المهدي باستثناء ائتلاف النصر الذي حارب حكومة عبد المهدي منذ البداية”.

واوضح أن “الفترة المقبلة ستشهد ظهور تحالفات جديدة”، مشيرا إلى أن “البيت الشيعي يبحث عن تحالفات جديدة مع السنة والكرد”.