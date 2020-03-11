المحكمة تردّ الطعن المقدم من محافظ نينوى السابق بقرار إقالته

افاد مصدر قضائي يوم الاربعاء ان محكمة القضاء الاداري ردت الطعن المقدم من قبل محافظ نينوى السابق منصور المرعيد ضد قرار اقالته من منصبه من قبل مجلس المحافظة.

وقال المصدر اليوم، ان المحكمة قضت امس الثلاثاء بأن قبول استقالة المعريد من منصبه جاءت سليمة، وموافقة للقانون ولا غبار عليها من الناحية القانونية.

واضاف المصدر ان المحكمة قررت وبالاتفاق رد دعوى الطعن المقدمة من المرعيد.

واقال مجلس محافظة نينوى نهاية العام الماضي المحافظ منصور المرعيد الذي ينتمي إلى كتلة "عطاء" التي يتزعمها مستشار الأمن الوطني فالح الفياض.

واقال المجلس ايضا محافظ نينوى الاسبق نوفل العاكوب على خلفية حادثة العبّارة الشهيرة التي وقعت خلال شهر (آذار) الماضي والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص كانوا على متنها.