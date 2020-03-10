عصابة استهدفت عشرات عربات الـ"تك تك" بواسطة جوزة "الجوكر"‏

صدقت محكمة تحقيق مدينة الصدر، أقوال ثلاثة متهمين بجريمة سرقة تسع عشرة دراجة ‏نارية (تك تك) في مناطق العاصمة بغداد، مستخدمين (جوزة جوكر) في عملياتهم، فيما تم ‏تصديق أقوالهم استنادا لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات العراقي. ‏

وبصدد القضية أفاد قاضي محكمة تحقيق مدينة الصدر حارث عبد الجليل أن "احد المشتكين ‏حضر لمكتب مكافحة اجرام الحبيبية مبلغاً عن تعرض دراجته نوع (تك تك) للسرقة وتحدث ‏عن قيامه بملاحقتهم (المتهمين) حيث أشار إلى أنهم كانوا يستخدمون (تك تك) لغرض جلب ‏المجرمين لمراقبة الشارع في محل السرقة،

وقد بين المشتكي أنه خلال الملاحقة حصل ‏اصطدام بين سيارته وبين الدراجة النارية التي يستخدمها المتهمون وخلال ذلك سقط من ‏أحدهم جهاز موبايل وتم التحفظ عليه من قبل المشتكي والتوجه الى مكتب مكافحة اجرام ‏الحبيبية مسجلا إخبارا بالحادث، حيث تم عرض ذلك على محكمة تحقيق مدينة الصدر التي ‏بدورها اذنت عبر القاضي المختص لمكتب المكافحة بإكمال الإجراءات".‏

وفي خطة المكافحة لاستدراج الجناة تم الاتصال على (الجهاز المفقود) المودع لدى مكتب ‏مكافحة الاجرام من قبل أحد عناصرها الذي ادعى لمن رد عليه من الجناة أنه عثر عليه في ‏الشارع وذلك لإعداد كمين لهم واستدراجهم وبدلالة المشتكي ليتم التعرف على الفاعلين.‏

وأضاف القاضي عبد الجليل أن "ضباط مكتب مكافحة اجرام الحبيبية اتفقوا عبر الهاتف مع ‏احد المتهمين (صاحب الموبايل المفقود) بتسليمه الجهاز في احدى المناطق مع تحديد موعد ‏بذلك، وبعد أن التقى به بناءً على الموعد المسبق طلب الضابط "الذي لم يكشف عن هويته" ‏من المتهم فتح جهاز الموبايل لغرض التأكد من ان الجهاز المفقود يعود له عبر فتحه لرمز ‏الهاتف، وفعلا تم فتحه بالرقم السري ليلقي القبض عليه وعلى المتهمين الآخرين".

إجراءات المحكمة ‏

بعد أن القي القبض على العصابة اعترف أفرادها بسرقة دراجة المشتكي وسرقات كثيرة ‏حصلت في مناطق قريبة من محل سكناهم، وبين القاضي المختص أن "المحكمة ستكمل ‏الاجراءات باستدعاء المشتكين بتدوين ملاحق لاقوالهم وبيان الشكوى من عدمه واتخاذ ‏الاجراءات اللازمة".‏

ولفت قاضي محكمة تحقيق مدينة الصدر إلى أن "المشتكي عندما يُخبر عن سرقة يُطلب منه ‏‏(منفيست) الإدخال فضلا عن عقد (البيع والشراء) فيعتبر ذلك حيازة مشروعة ليتم تدوين ‏اقواله بناءً على ماقدمه من مستمسكات تثبت عائديتها له، كما ويتم التأكد أيضاً من رقم ‏الشاصي وتثبيته، لتعمم المحكمة برقية ضبط مع الحائز على اساس الرقم الكامل للشاصي، ‏وعليه فإن هذا الاجراء سيؤشر في حاسبة مديرية المرور العامة، وفي حال تسجليها في ‏المستقبل يمكن حجزها لوجود برقية مسبقة تفيد بحصول سرقة لهذه الدراجة".‏

وأضاف القاضي أن "مديرية مكافحة إجرام بغداد باشرت بإجراء ممارسات في جانب الرصافة ‏بموجب برقيات الضبط التي أشرت في مديرية المرور العامة، فضلا عن قاعدة البيانات ‏مكاتب المكافحة والتي من خلال هذا الإجراء تم العثور على العديد من دراجات الـ (تك تك) ‏المسروقة. ‏

ويروي احد المتهمين المدعو (م . ن) والذي يسكن منطقة حي النصر مع بقية ‏أفراد العصابة تفاصيل عملية القاء القبض عليهم والتي حصلت بسبب فقدان جهاز (موبايل) ‏العائد لأحدهم.‏

ويقول المتهم "في الساعة التاسعة مساء وبتاريخ 13/2/2020 توجهنا الى أحد أحياء مدينة ‏الصدر واثناء تجوالنا في شارع الفلاح شاهدنا احدى الدراجات النارية (التك تك) متوقفة امام ‏احد الدور السكنية حيث كان دوره مع المتهم (ج.م) يكمن بمراقبة الطريق، فيما يقوم المتهم ‏‏(ح.ج) بتشغيل العجلة وسرقتها بواسطة (جوزة جوكر)".‏

‏ وفي هذه الاثناء -والحديث للمتهم- "خرج صاحب الدار وقام باللحاق بنا، الا اننا استطعنا ‏الهرب بالدراجة وخلال ذلك سقط جهاز موبايل يعود لأحدنا لكننا لم نستطع أخذه كوننا سارعنا ‏بالهروب متوجهين الى منطقة حي النصر، وبعد ذلك رجعنا إلى المكان نفسه لغرض البحث ‏عن (جهاز الموبايل) وقمنا بالبحث عنه ولم نعثر عليه، حيث كان الوقت الساعة الثانية عشرة ‏ليلا، وفي تلك الاثناء قررنا العودة الى منازلنا وخلال مرورنا بمنطقة (حي طارق) شاهدنا ‏احدى الدراجات النارية نوع (تك تك) (صفراء اللون) مركونة امام احد الدور السكنية حيث ‏قمنا بنفس الطريقة بتشغيلها بواسطة (جوزة جوكر)"، لافتا إلى أن مكافحة اجرام بغداد اخذت ‏على عاتقها باستدراج أحد المتهمين بعد وقوع جهاز الموبايل بحوزتهم عبر اتصالها به من ‏هاتفه "المفقود" ليخبرهم صاحبه (المتهم) بعائدية الجهاز اليه، فيما اتخذ احد منتسبي مكافحة ‏الإجرام أسلوبا مدعيا بانه سائق تكسي وعثر على الجهاز بالطريق مطالباً إياهم بمبلغ عشرة ‏آلاف دينار لغرض تزويد سيارته بالبنزين لقاء حصولهم على الجهاز وخلال ذلك حضر المتهم ‏لاستلام جهازه ليلقي القبض عليه مع المتهمين الاثنين اللذين كانا برفقته أثناء عملية التسليم.‏

وخلال تدوين أقوال المتهمين قضائيا امام القاضي المختص وعبر تواجدنا هناك اعترف ‏المتهمين بتفاصيل تلك العمليات التي وصلت الى (19) عملية سرقة، فيما وضح المتهم ( م . ‏ن) ان اول هذه العمليات كانت في شهر شباط من العام الماضي 2019 عندما سرقوا دراجة ‏نارية نوع (تك تك) كانت مركونة امام مستشفى الشهيد الصدر على الشارع العام تلتها عملية ‏سرقة في المكان نفسه لـ(تك تك)، ومن ثم سرقة دراجة نارية في منطقة حي أكد الشماعية امام ‏محطة الوقود احمر اللون".‏

‏ ويضيف المتهم أنهم "قاموا بسرقة خمس دراجات (تك تك) تحمل اربعة منها اللون الاحمر ‏وواحدة اللون الاصفر وكانت جميعها تقف امام محطة تعبئة وقود الداخل، كما بين أحد ‏المتهمين في إفادته أن بقية السرقات حصلت في احد المقاهي الشعبية بمنطقة حي طارق لتك ‏تك حمراء اللون، وايضا تم سرقة (تك تك) في شارع الداخل قطاع (49) احمر اللون، مكملا ‏في افادته ان شارع الفلاح قطاع (39) شمله سرقة دراجة نارية (تك تك) حمراء اللون وكذلك ‏سرقة دراجات في منطقة الحبيبية امام المحلات التجارية وفي مدينة الصدر قطاع (44) ‏صفراء اللون فضلا عن سرقة دراجتين تحملان اللون الاحمر والاصفر".‏