الداخلية تكشف تفاصيل جريمة قتل غامضة لشخص في المنصور

كشفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن جريمة قتل غامضة لشخص في المنصور ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان ان "فريق عمل مختص من مكتب المنصور في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية تمكن من كشف جريمة قتل غامضة لشخص، حيث تم القاء القبض على ثلاثة متهمين من بينهم متهمة".

واضافت انه "بعد اجراء التحقيق الاصولي معهم ومواجهتهم بالادلة اعترفت المتهمة الرئيسة بحادث القتل، من خلال قيامها بسكب مادة البانزين في غرفة زوجها اثناء نومه واضرام النيران فيها، مما ادى الى مقتله في الحال وتحويله الى جثة متفحمة للتمويه بانه حادث انتحار بمساعدة ابنها الذي اعترف بقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (١٤٠ مليون دينار عراقي) من غرفة والده وبالاتفاق معها ومع شخص تربطه علاقة مع زوجة المجنى عليه".

وتابعت انه "تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٠٦ ق.ع)".