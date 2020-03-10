الأخبار

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة قتل غامضة لشخص في المنصور


كشفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن جريمة قتل غامضة لشخص في المنصور ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان ان "فريق عمل مختص من مكتب المنصور في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية تمكن من كشف جريمة قتل غامضة لشخص، حيث تم القاء القبض على ثلاثة متهمين من بينهم متهمة".

واضافت انه "بعد اجراء التحقيق الاصولي معهم ومواجهتهم بالادلة اعترفت المتهمة الرئيسة بحادث القتل، من خلال قيامها بسكب مادة البانزين في غرفة زوجها اثناء نومه واضرام النيران فيها، مما ادى الى مقتله في الحال وتحويله الى جثة متفحمة للتمويه بانه حادث انتحار بمساعدة ابنها الذي اعترف بقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (١٤٠ مليون دينار عراقي) من غرفة والده وبالاتفاق معها ومع شخص تربطه علاقة مع زوجة المجنى عليه".

وتابعت انه "تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٠٦ ق.ع)".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عصابة استهدفت عشرات عربات الـ"تك تك" بواسطة جوزة "الجوكر"‏
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة قتل غامضة لشخص في المنصور
مجلس الوزراء يدعو الى تجنب السفر خارج العراق والتنقل بين المحافظات
وزارة الكهرباء تنفي نيتها إلغاء التعيينات الجديدة التي أطلقتها للعقود والأجور اليومية
عمليات بغداد تقرر إغلاق جميع المقاهي بدون استثناء في الكرادة
صحة ذي قار تؤكد سلامة 24 شخصاً من الملامسين للمصاب بـ" كورونا"
صحة كردستان تعلن ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا
رئيس القضاء الإيراني يطلب جميع وثائق ملف اغتيال الشهيد سليماني لمحاكمة قتلته
النزاهة تعيد للدولة ملكية ثلاثة عقارات بملياري دينار في كربلاء
اجتماع مشترك يناقش مراحل العمل والتقدم المحرز بشأن التعداد السكاني
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك