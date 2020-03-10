عمليات بغداد تقرر إغلاق جميع المقاهي بدون استثناء في الكرادة

قررت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، إغلاق جميع المقاهي بدون استثناء في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب ، انه "تقرر إغلاق جميع المقاهي بدون استثناء في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

وأضافت أن "القرار جاء حسب توصيات اللجنة والأمر الديواني رقم ٥٥".

وكانت خلية الأزمة قد دعت، أمس الاثنين، المواطنين إلى تجنب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدسة، وفيما أشارت إلى ضرورة الاستمرار بايقاف الفعاليات الرياضية، دعت قيادة العمليات المشتركة وقيادات عمليات بغداد والمحافظات وجميع اجهزة الدولة المعنية إلى تنفيذ القرارات.