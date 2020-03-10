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صحة كردستان تعلن ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا


أعلن وزير الصحة في اقليم كردستان سامان البرزنجي، الثلاثاء، ان الوزارة سجلت خلال الـ24 الساعة الماضية حالتي اصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما اكد انه لا يزال قرابة 1000 مشتبه بإصابتهم في الحجر الصحي.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان "اقليم كردستان فرض حجرا على ثلاثة آلاف و64 شخصا مشتبه بإصابتهم بالفيروس في 29 مكانا مخصصا لذلك وجزء منهم كانوا غير حاملين للفيروس وقد غادروا اماكن الحجر"، مبينا ان "953 مشتبه باصابتهم لا يزالون في الحجر الصحي".

واضاف انه "في الساعات الـ24 الماضية سجلنا حالتي اصابة جديدة بفايروس كورونا احداهما لرجل من اهالي قضاء كوية يبلغ من العمر 64 عاما".

وتابع انه "لغاية الان تم تسجيل 16 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس في اقليم كردستان بينهم حالة وفاة واحدة"، مشيرا الى "تعافي احد المصابين من الفيروس ومغادرته الى المنزل".

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