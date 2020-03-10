الصحة تعلن شفاء 15 مصاباً بفيروس كورونا المستجد

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن شفاء 15 مصاباً بفيروس كورونا المستجد غالبيتهم في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي ل‍وزارة الصحة سيف البدر في بيان، إن "مختبرات دائرة الصحة العامة اكدت شفاء 15 حالة لمصابين سابقا ب‍فيروس كورونا المستجد".

وأضاف أن المصابين "توزعوا بين ١١ حالة في محافظة بغداد (٧ حالات في الكرخ و ٤ حالات في جانب الرصافة)، واربع حالات في محافظة كركوك".

وأكد البدر "التزام وزارة الصحة باللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها"، مشيراً الى أنه "ما يزال المرضى الباقين يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة".