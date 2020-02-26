تصديق اعترافات 12 متهما بتعبئة رز غير صالح للاستهلاك البشري في نينوى

صدقت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف نينوى الاتحادية، الاربعاء، اقوال 12 متهما عن جريمة تعبئة رز فاسد غير صالح للاستهلاك البشري.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان إن "المتهمين اعترفوا امام قاضي التحقيق بتعبئة (الرز) بأكياس مستوردة وبيعه على أنها من مناشئ وماركات عالمية".

واضاف أن "المتهمين تم تصديق اقوالهم استنادا لاحكام المادة 9 / اولا بدلالة المادة 10 / اولا من قانون حماية المستهلك".