العراق يوجه سفاراته في هذه الدول بايقاف منح سمات دخول الوافدين

اعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، عن ايقاف منح سمات الدخول للوافدين من سبع دول.

وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان ان "وزير الخارجية وجّه سفارات العراق في الصين، وإيران، وتايلند، وكوريا الجنوبيّة، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة بإيقاف منح سمات دخول للوافدين".

واضاف انه "يستثنى من القرار العراقيين الوافدين من هذه الدول وكذلك الدبلوماسيّين العاملين في البعثات الدبلوماسيّة، والوفود الرسميّة شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة".