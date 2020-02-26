النجف تفتح خطا لإنتاج مليون كمامة صحية على وجه السرعة

افتتحت محافظة النجف، اليوم الاربعاء، خط إنتاج وخياطة الكمامات الصحية بواقع ثلاثين ألف كمامة يوميا، وتزويد صحة المحافظة بمليون كمامة على وجه السرعة.

وقالت المحافظة في بيان إنه بحضور محافظ النجف لؤي الياسري ومدير صحة المحافظة افتتح، معمل خياطة الألبسة الرجالية في النجف، اليوم، خط إنتاج وخياطة الكمامات الصحية بواقع ثلاثين ألف كمامة في اليوم مطابقة للمواصفات القياسية الصحية.

واوضح ان محافظ النجف لؤي الياسري تعاقد مع معمل الالبسة لتزويد صحة النجف بمليون كمامة على وجه السرعة.

واشار الى أن ذلك جاء خلال زيارة المحافظ برفقة مدير صحة النجف رضوان الكندي للمعمل والاطلاع على عمل الكوادر اثناء تصنيعهم كمامات لابناء المحافظة المقدسة.

واكد الياسري في تصريح له، أن هذا الاجراء يأتي لتوفير الكمامات الطبية لجميع ابناء المحافظة عن طريق صحة النجف والمراكز الصحية والحد من جشع بعض التجار والصيدليات التي تعتاش على الازمات ورفع اسعار الكمامات مؤكدا ان المليون كمامة التي تعاقدنا عليها قابلة للزيادة من توفيرها بشكل سريع لجميع ابناء النجف.

من جهته ثمن مدير صحة النجف مبادرة المحافظ ودعمه لابناء النجف مؤكدا ان الكمامة التي اطلعنا اليها ممتازة جدا ووفق المعاير الصحية التي توكد عليها الصحة.