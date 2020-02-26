النزاهة تضبط بدالة لاسلكية بقيمة 14 مليار دينار متروكة منذ عام 2013

كشف دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن ضبط بدالة لاسلكية مع ملحقاتها "متروكة" في مخازن مديرية اتصالات البصرة، مبينة أن مبلغ البدالة الذي تجاوز 14 مليار دينار تم دفعه بالكامل للشركة المجهزة.

وقالت الدائرة في بيان إن "فريق عمل المديرية الذي انتقل إلى مديرية اتصالات البصرة، قام بضبط بدالة لاسلكية CDMA) ( مع المواد الملحقة بها جهزت ضمن برنامج تنمية الأقاليم لسنة 2012"، موضحة أنه "لم يتم نصب البدالة في المكان المحدد لها منذ عام 2013".

وأضافت الدائرة، أن "قيمة البدالة بلغت (14,099,370,625) مليار دينار تم دفعها بالكامل للشركة المجهزة"، لافتة إلى أن "البدالة بقيت متروكة في مخازن مديرية اتصالات البصرة لمدة ثماني سنوات".

وأكدت الدائرة، "تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمضبوطات في العملية التي نفذت بناء على مذكرة ضبط قضائية، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".