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مجلس الوزراء يتخذ قراراً لمواجهة "كورونا"


أكد مجلس الوزراء، الثلاثاء، على إيلاء موضوع مكافحة انتشار فايروس "كورونا" أهمية قصوى و"أعلى درجات الاهتمام"، وقرر إطلاق المبالغ اللازمة إلى وزارة الصحة والمحافظات بشكل عاجل وخلال يومين، لمواجهة الفايروس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، الإجراءات المتخذة لمواجهة خطر فايروس كورونا في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "المجلس استمع لشرح تفصيلي قدمه وزير الصحة جعفر صادق علاوي عن الواقع الصحي في البلاد وإجراءات الوزارة وخلية الأزمة التي شُكلت بموجب الأمر الديواني رقم 55، وما تم إنجازه خلال الأيام الأخيرة الماضية من إجراءات عملية وحملات توعية، وعن احتياجات الوزارة والفرق الصحية".

وأكد مجلس الوزراء، بحسب البيان، على "إيلاء موضوع مكافحة انتشار فايروس كورونا أهمية قصوى وأعلى درجات الاهتمام"، وفيما أعرب عن "دعمه لعمل خلية الازمة ومتابعتها للتطورات الصحية أولا بأول"، أشار إلى "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع دول الجوار ومنظمة الصحة العالمية".

وأعرب مجلس الوزراء عن "تقديره لجهود وسائل الإعلام وحملات التوعية التي تطلقها لمواجهة هذا الخطر"، داعياً "المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والارشادات التي تصدرها الجهات الصحية المسؤولة".

وقرر المجلس، "قيام وزارة المالية بإطلاق المبالغ اللازمة إلى وزارة الصحة والمحافظات بشكل عاجل وخلال يومين، وبما يمكنها من مواجهة فايروس كورونا وأخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشاره، واستثناء وزارة الصحة والمحافظات من تعليمات تنفيذ العقود لسنة 2014 ، قدر تعلق الأمر بمكافحة الفايروس".

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