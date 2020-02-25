الأخبار

تحقيق الموصل تكشف تفاصيل جريمة قتل شابة والاستيلاء على 35 ألف دولار


صدقت محكمة تحقيق الموصل، الثلاثاء، اقوال اربعة متهمين اقدموا على قتل شابة في مدينة الموصل، فيما القي ‏القبض عليهم بالتعاون بين محكمة تحقيق الموصل الايسر ومديرية اسايش دهوك ودونت اقوالهم وفقا ‏لاحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات العراقي.‏

ويقول قاضي محكمة تحقيق الموصل الايسر اشرف صالح العبادي إنه "بإشراف ومتابعة مباشرة من قبله ‏القي القبض على عصابة إجرامية قامت بذبح فتاة شابة في مدينة الموصل اثنان منهم القي القبض عليهم ‏في مدينة الموصل، فيما القي القبض على الآخرين بمحافظة دهوك وتتلخص الجريمة بدخول دار المجنى ‏عليها (الفتاة) كونها من عائلة ثرية وقتلها ومن ثم السرقة".‏

وأضاف العبادي أن "المتهمين (ع.ي) و(ع.ي.ص) هما العقل المدبر لهذه الجريمة والذين استعانا بمتهمين ‏اخرين للتخطيط ودخول المنزل والقتل والسرقة"، لافتا إلى أن "المتهمين ذهبوا إلى منطقة سوق النبي ‏يونس عليه السلام وقاموا بشراء مظلات عدد (3) مع شناطات عدد (10) مع شراء قفازات وغطاء وجه ‏عدد (2) فضلا عن شراء سكين من منطقة المجموعة الثقافية للقيام بهذه الجريمة".‏

وتابع أن "المتهمين قاموا باستطلاع دار المجني عليها مرتين قبل الحادث باسبوعين ثم اتفق المتهمون في ‏إحدى الكافتريات في محافظة دهوك على موعد وزمان الجريمة حيث قاموا باستئجار سيارة أجرة من ‏محافظة دهوك إلى مدينة الموصل وبعد وصولهم بالقرب من منزل المجنى عليها أعطيت لهم ادوار ‏مختلفة لتنفيذ ما يدور في مخيلتهم حيث ذهب احد المتهمين لمراقبة والدة المجنى عليها وذهب الثاني ‏لمراقبة شقيقتها في محل عملها أما المتهمان الآخران فقد ذهبا الى منزل المجنى عليها حاملين الحقيبة ‏التي تحوي ادوات الجريمة".‏

وأشار قاضي محكمة تحقيق الموصل الايسر إلى أن "اثنين من المتهمين دخلا منزل المجنى ليتكفل المتهم ‏‏(ع.ي) بقتل الفتاة بطريقة بشعة بعد ذبحها بواسطة السكين والذي قام بعد هذه الجريمة بغسل يديه ‏المتلطخة بدماء المجنى عليها وبعدها توجها الى الطابق الثاني للدار وقاما بكسر القاصة وسرقة مبلغ 35 ‏الف دولار أميركي مع سرقة أجهزة الموبايل العائدة للمجنى عليها ووضعا المبلغ المسروق في الحقيبة ‏واخرجا المظلات لغرض التمويه وخرجا من دار المجنى عليها مشيا ومن بعدها استأجرا سيارة أجرة ‏وقاما بتغييرها وذهبا الى منطقة القوسيات التابعة لناحية تلكيف حيث توجها الى مزرعة احد المتهمين ‏وقاما بدفن مواد الجريمة القفازات والاقنعة والشمسيات والشناطات والسكين ومن ثم توجها الى ‏اربيل واستبدلا العملة العراقية بالدولار الامريكي وعادا الى دهوك وتقاسموا المبلغ".‏

ويؤكد القاضي أن "عملية القاء القبض على المتهمين جاءت بعد متابعة مباشرة من قبله بالتعاون مع ‏القوات الامنية في محافظة دهوك"، مبينا أن "الكاميرات الموضوعة على الطرق ساعدهم بالوصول الى ‏الجناة ليتم تصديق اقوالهم وفقا لاحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات العراقي".‏

فيما يقول المتهم (ع) تولد 1966 الذي يسكن مدينة دهوك وعمله كاسب إنه "خطط لهذه العملية مع المتهم ‏‏(ع.ي) كونهما يسكنان في المحافظة نفسها وتربطه علاقة به منذ عام 2015 بالتعاون مع متهمين اخرين ‏وتم التخطيط لهذه الجريمة في احدى الكافتريات بمدينة دهوك واخبرهم بانه يعرف عائلة ثرية تسكن مدينة ‏‏الموصل ولديهم فتاة وهي طالبة طارحا عليهم فكرة قتلها وسرقة دارها، فتمت الموافقة من قبلهم"، مبينا ‏أنه "بعد ذلك بدأنا نتبادل الافكار فيما بيننا حول عملية القتل والسرقة ثم توجهنا الى منطقة سوق النبي ‏يونس عليه السلام لشراء مظلات عدد (3) وشناطات عدد (10) وحقيبة وقفازات عدد (3) أزواج وغطاء ‏وجه عدد (2) وشراء سكين من منطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل وكان ذلك قبل ارتكاب ‏الجريمة بأسبوع".‏

وأضاف المتهم (ع.ي.ص) أنه "ذهب وبرفقته المتهم (ع.ي) مرتين لاستطلاع محل الحادث قبل تنفيذ ‏الجريمة وأصبحت على اطلاع كامل بمحل سكن المجنى عليها وقبل الحادث بأسبوعين تقريبا حضر ‏المتهم (ع.ي) في إحدى حدائق محافظة دهوك منطقة كري باصي واخبره بان الظروف قد تهيأت لارتكاب ‏الجريمة ثم انصرف، وبعد عدة ايام اتفقنا على موعد الجريمة صباحا في الساعة السابعة وثلاثين دقيقة قمنا ‏باستئجار سيارة اجرة نوع نيسان (التيما) وتوجهنا الى منطقة القوسيات في مدينة الموصل – مفرق تلكيف ‏وطلبت من صاحب السيارة صعود المتهم المدعو (ع.س) والذي كان دوره هو مراقبة والدة المجنى عليها ‏والتي كانت تعمل في دائرة هندسة المشاريع.

ويبين المتهم (ع.ي.ص) أنه"تم الاتصال بمتهمين اثنين ايضا ‏لغرض مراقبة شقيقة المجنى عليها حيث ان المعلومات التي توفرت لديهم انها تخرج صباحا الى النادي ‏الرياضي في منطقة حي البلديات".‏

وأشار إلى أن "كل الامور كانت مهيأة لدخول المنزل برفقة المتهم (ع.ي.)والذي قام بقتل المجنى عليها ‏‏(الفتاة) بواسطة سكين بعد ذبحها من رقبتها، صعد بعدها الى الطابق الثاني داخلا الى احدى غرفه ليقوم ‏بكسر القاصة الموجودة داخل الغرفة سارقا (35 الف دولار أميركي) وعند النزول الى الطابق الارضي ‏طلب المتهم (ع.ي) البحث في بقية الغرف حيث تم سرقة موبايلات المجنى عليها عدد (2) وبعد ذلك قمنا ‏باخراج المظلات من الحقيبة والخروج من الدار تحت المظلات لنتوجه الى منطقة البلديات عن طريق ‏استئجار سيارة وبعدها الى منطقة حي العربي عن طريق سيارة اجرة ثانية للتهرب من الكاميرات التي ‏كانت موجودة في الشارع وبعدها تم الوصول الى المزرعة التي تعود الى والد المتهم (ع.ي) واخراج ‏النقود وتوزيعها فيما بيننا والتوجه بعد ذلك الى محافظة اربيل ومن ثم الى دهوك التي القي القبض على ‏اثنين منا،اما الاخرين فالقي القبض عليهم في محافظة الموصل".‏

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس الوزراء يتخذ قراراً لمواجهة "كورونا"
عمليات بغداد تعلن اصابة 22 منتسباً في هجمات "عنيفة" قرب الخلاني
محافظ الانبار يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد وبعده بسبب الامطار
تربية ذي قار تعلن تعطيل الدوام في المدارس بعد انتهاء امتحانات نصف السنة الخميس المقبل
محافظ ديالى يعلن تعطيل الدوام في المدارس الأربعاء والخميس
تحقيق الموصل تكشف تفاصيل جريمة قتل شابة والاستيلاء على 35 ألف دولار
صحة الكرخ: نتائج الفحص اظهرت سلامة المشتبه باصابتهم بكورونا في مستشفى اليرموك
السجن 14 سنة للمدان حمزة الشمري لانتحال صفة ضابط وحمله هويتين منسوبتين للحشد
تحقيق الموصل تكشف تفاصيل جريمة قتل شابة والاستيلاء على 35 ألف دولار
الاستخبارات: اعتقال أفراد واحدة من أخطر عصابات ترويج المخدرات في الموصل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك