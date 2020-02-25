تحقيق الموصل تكشف تفاصيل جريمة قتل شابة والاستيلاء على 35 ألف دولار

صدقت محكمة تحقيق الموصل، الثلاثاء، اقوال اربعة متهمين اقدموا على قتل شابة في مدينة الموصل، فيما القي ‏القبض عليهم بالتعاون بين محكمة تحقيق الموصل الايسر ومديرية اسايش دهوك ودونت اقوالهم وفقا ‏لاحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات العراقي.‏

ويقول قاضي محكمة تحقيق الموصل الايسر اشرف صالح العبادي إنه "بإشراف ومتابعة مباشرة من قبله ‏القي القبض على عصابة إجرامية قامت بذبح فتاة شابة في مدينة الموصل اثنان منهم القي القبض عليهم ‏في مدينة الموصل، فيما القي القبض على الآخرين بمحافظة دهوك وتتلخص الجريمة بدخول دار المجنى ‏عليها (الفتاة) كونها من عائلة ثرية وقتلها ومن ثم السرقة".‏

وأضاف العبادي أن "المتهمين (ع.ي) و(ع.ي.ص) هما العقل المدبر لهذه الجريمة والذين استعانا بمتهمين ‏اخرين للتخطيط ودخول المنزل والقتل والسرقة"،

لافتا إلى أن "المتهمين ذهبوا إلى منطقة سوق النبي ‏يونس عليه السلام وقاموا بشراء مظلات عدد (3) مع شناطات عدد (10) مع شراء قفازات وغطاء وجه ‏عدد (2) فضلا عن شراء سكين من منطقة المجموعة الثقافية للقيام بهذه الجريمة".‏

وتابع أن "المتهمين قاموا باستطلاع دار المجني عليها مرتين قبل الحادث باسبوعين ثم اتفق المتهمون في ‏إحدى الكافتريات في محافظة دهوك على موعد وزمان الجريمة حيث قاموا باستئجار سيارة أجرة من ‏محافظة دهوك إلى مدينة الموصل وبعد وصولهم بالقرب من منزل المجنى عليها أعطيت لهم ادوار ‏مختلفة لتنفيذ ما يدور في مخيلتهم حيث ذهب احد المتهمين لمراقبة والدة المجنى عليها وذهب الثاني ‏لمراقبة شقيقتها في محل عملها أما المتهمان الآخران فقد ذهبا الى منزل المجنى عليها حاملين الحقيبة ‏التي تحوي ادوات الجريمة".‏

وأشار قاضي محكمة تحقيق الموصل الايسر إلى أن "اثنين من المتهمين دخلا منزل المجنى ليتكفل المتهم ‏‏(ع.ي) بقتل الفتاة بطريقة بشعة بعد ذبحها بواسطة السكين والذي قام بعد هذه الجريمة بغسل يديه ‏المتلطخة بدماء المجنى عليها وبعدها توجها الى الطابق الثاني للدار وقاما بكسر القاصة وسرقة مبلغ 35 ‏الف دولار أميركي مع سرقة أجهزة الموبايل العائدة للمجنى عليها ووضعا المبلغ المسروق في الحقيبة ‏واخرجا المظلات لغرض التمويه وخرجا من دار المجنى عليها مشيا ومن بعدها استأجرا سيارة أجرة ‏وقاما بتغييرها وذهبا الى منطقة القوسيات التابعة لناحية تلكيف حيث توجها الى مزرعة احد المتهمين ‏وقاما بدفن مواد الجريمة القفازات والاقنعة والشمسيات والشناطات والسكين ومن ثم توجها الى ‏اربيل واستبدلا العملة العراقية بالدولار الامريكي وعادا الى دهوك وتقاسموا المبلغ".‏

ويؤكد القاضي أن "عملية القاء القبض على المتهمين جاءت بعد متابعة مباشرة من قبله بالتعاون مع ‏القوات الامنية في محافظة دهوك"، مبينا أن "الكاميرات الموضوعة على الطرق ساعدهم بالوصول الى ‏الجناة ليتم تصديق اقوالهم وفقا لاحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات العراقي".‏

فيما يقول المتهم (ع) تولد 1966 الذي يسكن مدينة دهوك وعمله كاسب إنه "خطط لهذه العملية مع المتهم ‏‏(ع.ي) كونهما يسكنان في المحافظة نفسها وتربطه علاقة به منذ عام 2015 بالتعاون مع متهمين اخرين ‏وتم التخطيط لهذه الجريمة في احدى الكافتريات بمدينة دهوك واخبرهم بانه يعرف عائلة ثرية تسكن مدينة ‏‏الموصل ولديهم فتاة وهي طالبة طارحا عليهم فكرة قتلها وسرقة دارها، فتمت الموافقة من قبلهم"، مبينا ‏أنه "بعد ذلك بدأنا نتبادل الافكار فيما بيننا حول عملية القتل والسرقة ثم توجهنا الى منطقة سوق النبي ‏يونس عليه السلام لشراء مظلات عدد (3) وشناطات عدد (10) وحقيبة وقفازات عدد (3) أزواج وغطاء ‏وجه عدد (2) وشراء سكين من منطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل وكان ذلك قبل ارتكاب ‏الجريمة بأسبوع".‏

وأضاف المتهم (ع.ي.ص) أنه "ذهب وبرفقته المتهم (ع.ي) مرتين لاستطلاع محل الحادث قبل تنفيذ ‏الجريمة وأصبحت على اطلاع كامل بمحل سكن المجنى عليها وقبل الحادث بأسبوعين تقريبا حضر ‏المتهم (ع.ي) في إحدى حدائق محافظة دهوك منطقة كري باصي واخبره بان الظروف قد تهيأت لارتكاب ‏الجريمة ثم انصرف، وبعد عدة ايام اتفقنا على موعد الجريمة صباحا في الساعة السابعة وثلاثين دقيقة قمنا ‏باستئجار سيارة اجرة نوع نيسان (التيما) وتوجهنا الى منطقة القوسيات في مدينة الموصل – مفرق تلكيف ‏وطلبت من صاحب السيارة صعود المتهم المدعو (ع.س) والذي كان دوره هو مراقبة والدة المجنى عليها ‏والتي كانت تعمل في دائرة هندسة المشاريع.

ويبين المتهم (ع.ي.ص) أنه"تم الاتصال بمتهمين اثنين ايضا ‏لغرض مراقبة شقيقة المجنى عليها حيث ان المعلومات التي توفرت لديهم انها تخرج صباحا الى النادي ‏الرياضي في منطقة حي البلديات".‏

وأشار إلى أن "كل الامور كانت مهيأة لدخول المنزل برفقة المتهم (ع.ي.)والذي قام بقتل المجنى عليها ‏‏(الفتاة) بواسطة سكين بعد ذبحها من رقبتها، صعد بعدها الى الطابق الثاني داخلا الى احدى غرفه ليقوم ‏بكسر القاصة الموجودة داخل الغرفة سارقا (35 الف دولار أميركي) وعند النزول الى الطابق الارضي ‏طلب المتهم (ع.ي) البحث في بقية الغرف حيث تم سرقة موبايلات المجنى عليها عدد (2) وبعد ذلك قمنا ‏باخراج المظلات من الحقيبة والخروج من الدار تحت المظلات لنتوجه الى منطقة البلديات عن طريق ‏استئجار سيارة وبعدها الى منطقة حي العربي عن طريق سيارة اجرة ثانية للتهرب من الكاميرات التي ‏كانت موجودة في الشارع وبعدها تم الوصول الى المزرعة التي تعود الى والد المتهم (ع.ي) واخراج ‏النقود وتوزيعها فيما بيننا والتوجه بعد ذلك الى محافظة اربيل ومن ثم الى دهوك التي القي القبض على ‏اثنين منا،اما الاخرين فالقي القبض عليهم في محافظة الموصل".‏