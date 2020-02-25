الاستخبارات: اعتقال أفراد واحدة من أخطر عصابات ترويج المخدرات في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، تفكيك واختراق واحدة من "أخطر" عصابات ترويج المخدرات في مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعملية نوعية اتسمت بالتخطيط السليم والمعلومة الاستخبارية الدقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع شعبة مخمور لمكافحة المخدرات من اختراق وتفكيك عصابة تقوم بالاتجار وترويج المخدرات والقبض على جميع أفرادها في منطقة مخمور ب‍الموصل".

وأضافت، أنه تم "ضبط كميات كبيرة من مختلف أنواع المخدرات بالإضافة إلى مسدس وعتاد بندقية كلاشنكوف بحوزتهم"، متابعةً أن "هذه العصابة تعد من أخطر عصابات ترويج المخدرات، وتمت إحالة أفرادها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".