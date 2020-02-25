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محمد علاوي يكشف عن مخطط لافشال تمرير الحكومة


كشف رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الثلاثاء، عن مخطط لافشال تمرير الحكومة.

وقال علاوي في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، "‏لقد وصل إلى مسامعي ان هناك مخططاً لافشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات".

واضاف ان "الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين"، مشيرا الى ان "هذا المخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً".

واعرب علاوي عن امله ان "تكون هذه المعلومة غير صحيحة".

 

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