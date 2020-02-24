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المُصاب بـ" كورونا" في النجف يوضح تفاصيل إصابته بـ" الفيروس"


أوضح الشاب سهيل الأميري الذي يحمل الجنسية الإيرانية المصاب بـ" كورونا" في محافظة النجف، الاثنين، تفاصيل إصابته بـ" الفيروس"، فيما دعا إلى الشعب العراقي بأن يكون سالماً من كل "البلايا".

وقال الأميري في منشور كتبه على صفحته في "الفسيبوك" :"الحمد الله على كل حال في مرضنا و في صحتنا، هو الذي برحمته يخلقنا ويعطي الصحة ويأخذها كما هو الحكيم".

وأضاف :"أنا الذي مصاب بمرض الكورونا والشفاء والصحة والحياة والموت بيد الله"، مبيناً :"أتمنى ان الشعب العراقي واني من ضمنهم (لأني هجرت بلدي طهران متوجهاً إلى النجف الاشرف لطلب العلم وخدمة الحسين (عليه السلام) وما كان لدي نية الرجوع واختاريت العراق بلدي والنجف مدينتي والشعب العراقي شعبي) يكون سالماً من كل البلايا".

وأوضح الأميري، :"ربي شاهد انا ما خفت على نفسي أبداً، ولكن خفت على الشعب العراقي الكريم، وكل دعائي بان الله يحفظ العراق من كل بلاء وسوء خاصة هذا المرض"، مستطرداً :"أرجو دعواتكم لحفظ الشعب العراقي من كل بلية وسوء".

واختتم منشوره بالقول :"اللهم احفظ العراق وأهله والشعب العراقي وعلمائنا وطلبة العلوم الدينية، بالأخص سماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني حفظه الله".

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