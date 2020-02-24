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وزارة الصحة: تعاملنا مع الايراني المصاب بكورونا حسب اللوائح الدولية


اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنها تعاملت مع المواطن الايراني المصاب بفيروس "كورونا" في محافظة النجف حسب "اللوائح الصحية الدولية"، فيما دعت الى نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية قدر المستطاع.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان ، إن نتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت اليوم، لأحد طلبة العلوم الدينية (ايراني الجنسية) ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الازمة الوزارية بايقاف السفر اظهرت اصابته ب‍فيروس كورونا المستجد،

موضحة أنه تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات اقامتهم وتمت احالته للمستشفى المخصص وارسلت مسحات اخذت منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل وقد اظهرت نتائج التحليل انه حامل للفايروس.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين، داعية الى التعاون مع الاجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية قدر المستطاع.

وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت الخميس الماضي 20 شباط 2020، تعليق جميع رحلات الطيران من وإلى إيران على خلفية تسجيل حالات وفاة نتيجة الإصابة بفايروس كرورنا المستجد في مدينة قم الإيرانية.

كما قررت وزارة الداخلية العراقية الخميس أيضا، تعليق منح سمة الدخول للمسافرين الإيرانيين، وذلك في اجراء احترازي.

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