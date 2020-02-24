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النزاهة تضبط متهمين بالاستيلاء على أرض عائدة للدولة في صلاح الدين


أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن تمكنها من ضبط متهمين اثنين في محافظة صلاح الدين، لقيامهما بالاستيلاء على قطعة أرض تعود ملكيتها للدولة.

وقالت الدائرة في بيان إن "ملاكاتها في مكتب تحقيق صلاح الدين التي انتقلت إلى مدينة تكريت، تمكنت من ضبط المتهمين؛ اللذين قاما بالاستيلاء على قطعة أرض في منطقة الأنواء الجوية بشكل غير قانوني"،

موضحة أن "المتهمين استخدما الأرض العائدة لمديرية بلدية المحافظة كساحة لوقوف السيارات وجباية الأموال لمصلحتهما الشخصية دون استحصال الموافقات القانونية".

وأكدت أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة ضبط قضائية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهمين وفق أحكام القرار (154 لسنة 2001)".

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