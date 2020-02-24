الأخبار

الصحة العالمية: اجواء العراق الحارة ستقضي على فرص انتشار كورونا


كشفت منظمة الصحة العالمية، أن كورونا لن يستطيع مقاومة الأجواء الحارة للعراق خلال موسم الصيف، كما أشادت بإجراءات الحكومة العراقية بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل في تصريحات متلفزة، إن "العراق استجاب بشكل مثالي في التعامل مع فيروس كورونا ونجح في اجلاء الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية بشكل سريع للغاية وتمكن من عزلهم لمدة 14 يوما ومن ثم اخلاء سبيلهم بعد التاكد من عدم اصابتهم".

وأضاف إسماعيل، أن "العراق يمتلك كافة المعدات الضرورية لفحص المصابين بالكورونا القادمين الى المطارات والمنافذ الحدودية بعد تزويد المنظمة بتلك المعدات، فضلا عن نشر اكثر من 100 الف بوستر دعائي من اجل اتوعية المواطن"،

مبينا ان "الاجواء الحارة للعراق في الصيف المقبل ستقضي على فرصة انتشاره الا ان العراق مطالب بابقاء الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس".

وأوضح أن "اغلاق الحدود مع ايران سيستمر لمدة ثلاثة ايام لحين انعقاد الاجتماع الثلاثي صباح اليوم بين المنظمة ووزارتي الصحة الايرانية والعراقية لتحديد الاجراءات الجديدة مع تفشي المرض في الجانب الايراني".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصحة العالمية: اجواء العراق الحارة ستقضي على فرص انتشار كورونا
محكمة تحقيق الكرادة تصدق اقوال متهمين بجريمة قتل نفذت من قبل قاتل مأجور
النزاهة: ضبط متهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في واسط
رئاسة البرلمان تتسلم المنهاج الحكومي
تربية النجف توجه بتأجيل امتحانات نصف السنة بسبب "كورونا"
بعد تسجيل حالة اصابة بكورونا.. انتشار فرق طبية في المدرسة الدينية بالنجف
استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة اخر بهجوم مسلح على ملعب وكوفي شوب في بلد
اغلاق منفذ سفوان الحدودي حتى اشعار اخر
قوة أمريكية تعتقل شيخ عشيرة العبيد بعملية انزال جوي في الانبار
صحة النجف تعزل "طالبا ايرانيا" مصابا بفيروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 76.45
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك